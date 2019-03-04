Российский защитник устроил драку с американцем во время матча НХЛ

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Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов стал участником неприятного инцидента в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной или (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщает «Советский спорт».

На 28-й минуте игры россиянин ввязался в драку с капитаном команды соперников Ником Фолиньо, который провел жесткий силовой прием на Марке Шайфли. В потасовке защитник «Виннипег» уступил американцу, еще и получил штраф на 17 минут (5+2+10).

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В активе Куликова за встречу голевая передача, один бросок в створ и показатель полезности «+1».

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Джетс».

Ранее победа над «Колорадо» прервала серию поражений «Анахайма».