Российский защитник устроил драку с американцем во время матча НХЛ
Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов стал участником неприятного инцидента в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной или (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщает «Советский спорт».
На 28-й минуте игры россиянин ввязался в драку с капитаном команды соперников Ником Фолиньо, который провел жесткий силовой прием на Марке Шайфли. В потасовке защитник «Виннипег» уступил американцу, еще и получил штраф на 17 минут (5+2+10).
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В активе Куликова за встречу голевая передача, один бросок в створ и показатель полезности «+1».
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Джетс».
Ранее победа над «Колорадо» прервала серию поражений «Анахайма».