Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом»

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Петербургский «Зенит» переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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После 18 туров «Зенит» с 37 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (22) располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Зенит» примет «Уфу», а «Урал» дома сыграет с московским «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1

Голы: 0:1 — Азмун, 43.