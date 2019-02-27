Бэйл не будет наказан на неприличный жест в матче с «Атлетико»

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл избежал наказания за неприличный жест после забитого гола в матче с «Атлетико», сообщает «Советский спорт».

На 74-й минуте игры «Атлетико» - «Реал» (1:3) форвард «сливочных» Гарет Бэйл забил третий гол своей команды.

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Валлиец отметил это событие неприличным жестом, за что могла быть назначена дисквалификация от одного до трех матчей.

По информации Mundo Deportivo, Бэйл не будет наказан за оскорбительный жест.

Комитет Ла Лиги по этике изучил эпизод, но не может определить, кому было адресовано это празднование. Отмечается, что инспектор и судьи не отметили данный инцидент в протоколе.

Ранее сообщалось, что Бэйл планирует остаться в «Реале» до конца контракта.