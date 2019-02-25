Исполком ФФККР пока не принимал решение по составу на ЧМ

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о том, принимал ли решение исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по тому, кто войдет в окончательный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японском Сайтаме, передает РИА «Новости».

Замглавы отметил, что еще неизвестно, кто пополнит национальную команду.

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«Решение по составу принимается исполкомом федерации. Исполком федерации пока еще не принимал решение», — заявил Лакерник.

Мировое первенство будет проходить с 18 по 24 марта.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая резко высказалась относительно программы Елизаветы Туктамышевой.