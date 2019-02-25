Оргкомитет Евро-2020 опроверг уход Сорокина

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Организационный комитет чемпионата Европы — 2020 опроверг слухи об уходе с поста генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, передает «Советский спорт».

В сообщении организации отмечается, что все вопросы, связанные с изменениями в руководстве стоит задавать Наблюдательному совету организации.

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«Информация о предполагаемых изменениях в руководстве Оргкомитета Евро-2020 не соответствует действительности. Алексей Сорокин не покинет пост генерального директора организации. Он продолжит активно участвовать в управлении проектом подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге», — заявили в комитете.

Чемпионат Европы 2020 года впервые пройдет сразу в 12 странах, четыре матча состоятся в России. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее появилась информация о нескольких кадровых перестановках в Организационном комитете ЧЕ-2020.