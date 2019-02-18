«Сент-Луис» разгромил «Миннесоту» благодаря трем очкам Тарасенко

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«Сент-Луис Блюз» нанес разгромное поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Самым результативным игроком стал нападающий победившей команды Владимир Тарасенко, набравший три (1+2) очка. Теперь у него более 400 очков в лиге.

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По два очка записали на свой счет Брэйден Шенн (1+1) и Райан О`Райлли (1+1).

Эта победа стала для «Сент-Луиса» десятой подряд, в то время как «Миннесота» уступила в четвертой встрече кряду.

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от обладания Кубком Стэнли, который столичная команда выиграла в прошлом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Миннесота) — «Сент-Луис Блюз» (Миссури) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

0:1 – Тарасенко (О'Райлли, Томас) – 05:08 (5x4)

0:2 – О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) – 19:30 (5x4)

0:3 – Данн (Пьетранджело, Шенн) – 27:27 (5x5)

0:4 – Шенн (Тарасенко) – 32:06 (5x5)