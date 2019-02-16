Феттель не собирается уходить из «Феррари»
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не намерен покидать итальянскую команду, а наоборот намерен принести ей чемпионский титул «королевских гонок», передает «Советский спорт».
«Мой контракт с «Феррари» истекает в 2020-м. Я не собираюсь никуда переходить. Я счастлив здесь. Моя цель — принести команде чемпионство. Пока что мы не подходили к титулу чемпионов настолько близко, насколько хотелось бы, так что нам предстоит проделать еще много работы. Чемпионство — это моя миссия. Именно ради этого я здесь», — приводит слова спортсмена Motorsport.
Ранее Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от изменения технического регламента «королевских гонок» в 2021 году.