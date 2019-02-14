Путин обещал рассмотреть вопрос о госнаградах для чемпионов мира

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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о госнаградах для чемпионов мира, передает РИА «Новости».

Во время визита главы государства в спортивный центр «Юг-спорт» с данной просьбой обратились спортсмены.

«Это большой труд, большая ответственность выступать на международных соревнованиях. Миллионы людей за вами смотрят, надеются очень на успехи ваши, на ваши результаты, и я знаю, что спортсмены российские отдают себя спорту», — сказал президент.

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14 февраля глава государства посетил спортивный центр «Юг-Спорт», где потренировался с дзюдоистами. Путин прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.

Ранее сообщалось, что Путин получил повреждение во время спарринга.