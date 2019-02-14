Мишин об участии Туктамышевой в финале КР: не слышал от вас этого вопроса

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Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос об участии своей подопечной в финале Кубка России.

Финал Кубка России является этапом отбора на чемпионат мира в Сайтаме.

«Поедет ли Елизавета Туктамышева на финал Кубка России? Этого вопроса я от вас не слышал, следующий», — сказал Мишин.

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Также Мишин не стал рассказывать, гарантировано ли место победительнице чемпионата Европы Софьи Самодуровой на ЧМ. Специалист попросил адресовать этот вопрос федерации.

«Задавайте вопрос Федерации», – цитирует Мишина «Спорт день за днем».

Финал Кубка России по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде с 18 по 23 февраля.

Ранее фигуристка Станислава Константинова подтвердила, что примет участие в финале Кубка России.