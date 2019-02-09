Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура

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Сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев турнира. В составе победителей отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем и Фредрик Хендемарк. У гостей шайбы забросили Анатолий Никонцев и Илья Михеев.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, а Россия встретится с Чехией.

Хоккей. Евротур. Шведские игры

Швеция — Россия — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

1:0 — Линдквист (Нильссон, Лундестрем) — 22:42

2:0 — Ларссон (Сюльвегорд, Хольм) — 31:38

2:1 — Никонцев — 40:24 (5x4)

2:2 — Михеев — 50:02 (4x5)

3:2 — Лундестрем (Лилья) — 52:37

4:2 — Хендемарк (Ларссон) — 59:47 (en)