Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура
Сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев турнира. В составе победителей отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем и Фредрик Хендемарк. У гостей шайбы забросили Анатолий Никонцев и Илья Михеев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В следующем туре сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, а Россия встретится с Чехией.
Хоккей. Евротур. Шведские игры
Швеция — Россия — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
1:0 — Линдквист (Нильссон, Лундестрем) — 22:42
2:0 — Ларссон (Сюльвегорд, Хольм) — 31:38
2:1 — Никонцев — 40:24 (5x4)
2:2 — Михеев — 50:02 (4x5)
3:2 — Лундестрем (Лилья) — 52:37
4:2 — Хендемарк (Ларссон) — 59:47 (en)