Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Фулхэм» в чемпионате Англии

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«Манчестер Юнайтед» нанес разгромное поражение «Фулхему» в матче 26-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Поль Погба, также отличился Антони Марсьяль.

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Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии составляет теперь девять матчей.

После 26 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (17) располагается на 19-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:3

Голы: 0:1 — Погба, 14; 0:2 — Марсьяль, 23; 0:3 — Погба, 65 (пенальти).