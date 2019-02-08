Стали известны детали убийства боксера Костромина

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Представители следственного управления Следственного комитета (СК) по Белгородской области рассказали о деталях убийства боксера Александра Костромина, передает ТАСС.

По словам источника, неизвестный несколько раз выстрелил в спину спортсмену, когда тот заходил в подъезд своего дома. После этого преступник скрылся с места преступления на автомобиле отечественной марки. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Поиски выстрелевшего продолжаются.

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Костромин был убит 7 февраля. Тело бойца с огнестрельным ранением обнаружили рядом с его домом в Белгороде.

29-летний боксер выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он одержал победу на чемпионате России, а в 2014-м выиграл золотую медаль международного турнира по боксу в Крыму.

Ранее чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев был убит в ночном клубе Ташкента.