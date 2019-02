При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек

На базе тренировочного центра бразильского «Фламенго», где занимается основная команда, случился пожар, сообщает «Советский спорт».

Происшествие случилось утром 8 февраля в Рио-де-Жанейро. В помещениях, которые были охвачены огнем, находились юные футболисты от 14 до 17 лет.

По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Причины возгорания пока неизвестны.

9 февраля должен состояться матч между «Фламенго» и «Флуминенсе», который, скорее всего, будет перенесен.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования семье и друзьям погибшего футболиста Эмилиано Салы.

Incêndio deixa dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo https://t.co/xLMVY6ieIt pic.twitter.com/HKF5eFXGCk