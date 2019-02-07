Худобин: Овечкина ждет место в Зале хоккейной славы

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает «Советский спорт».

«Зная Овечкина и наблюдая за ним столько лет, я нисколько не сомневаюсь, что он побьет еще немало рекордов и займет очень высокое место в истории НХЛ среди лучших российских игроков — точно не в десятке, а в числе первых в этом списке. А также не сомневаюсь, что его ждет место в Зале хоккейной славы», — приводит слова спортсмена официальный сайт североамериканской лиги.

Ранее Артем Анисимов рассказал о силе броска Овечкина.