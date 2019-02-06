Путин наградил главу ФИФА орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино орденом Дружбы, сообщает «Советский спорт».
По информации официального портала правовой информации, функционер получил награду «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года». Мундиаль впервые в истории прошел на территории России летом 2018 года.
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Турнир прошел в 11 российских городах. Победителем соревнований стала сборная Франции, которая в финальном матче оказалась сильнее сборной Хорватии. Подопечные Станислава Черчесова на чемпионате мира дошли до стадии четвертьфинала.
Ранее ФИФА объявила имена кандидатов на пост главы организации.