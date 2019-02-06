Путин наградил главу ФИФА орденом Дружбы

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Президент России Владимир Путин наградил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино орденом Дружбы, сообщает «Советский спорт».

По информации официального портала правовой информации, функционер получил награду «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года». Мундиаль впервые в истории прошел на территории России летом 2018 года.

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Турнир прошел в 11 российских городах. Победителем соревнований стала сборная Франции, которая в финальном матче оказалась сильнее сборной Хорватии. Подопечные Станислава Черчесова на чемпионате мира дошли до стадии четвертьфинала.

Ранее ФИФА объявила имена кандидатов на пост главы организации.