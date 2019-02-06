Азар скоро уведомит «Челси» о намерении перейти в «Реал»
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар в ближайшее время расскажет руководству своего клуба о намерении перейти в мадридский «Реал», сообщает «Советский спорт».
По информации The Telegraph, бельгийский футболист хочет войти в стан «сливочных» по окончании текущего сезона.
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До этого хавбек заявил, что определился со своим будущем, однако планы раскрывать не стал.
28-летний спортсмен выступает за «синих» с 2012 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Англии, отметившись 12 голами и десятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» планирует три трансфера, которые будут удобны для нападающего Криштиану Роналду.