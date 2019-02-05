Роналду рад отметить день рождения в Италии

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об эмоциях после празднования своего дня рождения, передает «Советский спорт».

Португальскому форварду исполнилось 34 года. В Италию он переехал летом 2018 года из Мадрида, где играл за «Реал».

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«Я счастлив здесь отметить свой день рождения. Приятно быть в Италии. Благодарю всех болельщиков за сообщения и пожелания. Я переживаю отличные времена в «Ювентусе» и счастлив играть в Серии А. Люди хорошо ко мне относятся, а Турин — красивый и тихий город. Моя семья и дети счастливы, так что я счастлив тоже», — приводит слова Роналду журналист Джанлука Ди Марцио.

С туринским клубом Роналду уже выиграл Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готовит три удобных Роналду трансфера.