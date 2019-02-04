Тренер «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «ПСЖ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лично посетил матч 23-го тура чемпионата Франции с участием «ПСЖ», сообщает «Советский спорт».
«Манчестер Юнайтед» должен сыграть с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Примечательно, что команды играли в один день, и, чтобы успеть во Францию, Сульшер провел послематчевую пресс-конференцию раньше.
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Его подопечные в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграли с минимальным счетом «Лестер». «ПСЖ» же в своем матче уступил «Лиону» со счетом 1:2.
Ранее Сульшер прокомментировал итог матча 25-го тура (АПЛ) против «Лестера».