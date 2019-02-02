В составе одного из крымских клубов осталось всего десять футболистов

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Вице-президент Федерации футбола Крыма (ФФК) Олег Комуняр сообщил, что в составе симферопольской «Таврии» осталось всего десять футболистов, передает «Советский спорт».

«На сегодняшний день в «Таврии» осталось всего 10 футболистов. Еще, естественно, никого не подписали. Может, когда команда выйдет из отпуска, Шевченко будет приглашать, смотреть футболистов», — сказал функционер.

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Комуняр отметил, что команда укомплектуется к началу Кубка Крыма, который начнется в начале марта. Руководство команды отказывается комментировать ситуацию.

«Таврия» на данный момент идет на шестом месте в турнирной таблице своей группы во второй лиге чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что футболистам «Сибири» полгода не платят зарплату.