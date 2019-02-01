Американский обозреватель рассказал об интересе топ-клубов к Панарину

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Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал интерес к российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину со стороны топ-клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«К Панарину уже проявляют интерес несколько команд-контендеров, это фавориты нынешнего сезона. Звонят, интересуются ценой, прощупывают почву. В этом свете интересно, что будет делать генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен», — приводит слова обозревателя TSN.

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Лебрюн также рассказал об интересе команд к голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.

»Бобровский является главной целью «пантер». Да, у «Флориды» не так много денег под потолком зарплат, но им необходим надёжный вратарь, и к 25 февраля, когда состоится дедлайн, всё может поменяться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил личный рекорд в НХЛ.