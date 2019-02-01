Тренер Емельяненко назвал причины поражения бойца

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Тренер российского MMA-тяжеловеса Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о возможных причинах поражения его подопечного в поединке с Райаном Бейдером.

«Я реально не знаю в чём причина поражения. Я был единственным в его команде иностранцем. Я не понимал, о чем они говорят. К нему приехали люди из России, какие-то ребята из цирка. Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

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Тайссе также отметил, что не ожидал такого исхода.

«Перед боем я не ожидал, что так будет. У Фёдора были проблемы с левым коленом, оно болело. Плечо тоже было не в порядке. Но тем не менее, такого исхода я не ожидал», — добавил он.

Ранее тренер Федора Емельяненко высказался о возможном завершении карьеры бойца.