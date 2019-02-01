Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения «Виннипегу»
«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:4. Победный гол оформил Кайл Коннор.
Российский нападающий проигравшей команды Артемий Панарин набрал два (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для форварда 20-й в сезоне. Таким образом, он вышел на седьмое место среди российских хоккеистов, которым удалось забросить не менее 20 шайб в каждом из четырех первых сезонов в НХЛ.
Вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.
Ранее передача Бучневича помогла «Нью-Йорку» одолеть «Нью-Джерси».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
1:0 – Шайфли (Уилер, Морроу) – 04:34 (5x5)
1:1 – Панарин (Мюррей, Джонс) – 08:52 (5x5)
1:2 – Андерсон (Панарин, Джонс) – 13:30 (5x4)
2:2 – Аплтон (Копп, Лемье) – 33:21 (5x5)
2:3 – Бьеркстранд (Веннберг, Фолиньо) – 34:18 (5x5)
3:3 – Рослович (Майерс, Труба) – 48:47 (5x4)
4:3 – Коннор (Литтл, Труба) – 58:46 (5x5)