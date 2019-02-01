Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения «Виннипегу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/734/11298734/888569078_std-pic905-895x505-2781.jpg">

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:4. Победный гол оформил Кайл Коннор.

Российский нападающий проигравшей команды Артемий Панарин набрал два (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для форварда 20-й в сезоне. Таким образом, он вышел на седьмое место среди российских хоккеистов, которым удалось забросить не менее 20 шайб в каждом из четырех первых сезонов в НХЛ.

Реклама

Вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

Ранее передача Бучневича помогла «Нью-Йорку» одолеть «Нью-Джерси».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

1:0 – Шайфли (Уилер, Морроу) – 04:34 (5x5)

1:1 – Панарин (Мюррей, Джонс) – 08:52 (5x5)

1:2 – Андерсон (Панарин, Джонс) – 13:30 (5x4)

2:2 – Аплтон (Копп, Лемье) – 33:21 (5x5)

2:3 – Бьеркстранд (Веннберг, Фолиньо) – 34:18 (5x5)

3:3 – Рослович (Майерс, Труба) – 48:47 (5x4)

4:3 – Коннор (Литтл, Труба) – 58:46 (5x5)