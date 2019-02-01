СМИ: «Эмполи» и «Зенит» не успели оформить трансфер Мевли
Итальянский «Эмполи» не смог осуществить трансфер защитника петербургского «Зенита» Михи Мевля, сообщает «Советский спорт».
По словам итальянского журналиста Марко Корради, словенский футболист провел в расположении клуба Серии А весь последний трансферный день, однако команды не успели вовремя оформить необходимые документы.
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Теперь Мевля продолжит выступления за сине-бело-голубых, так как окно для переходов уже закрыто.
В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Зенит» и забил один мяч. «Эмполи» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 17 очков после 21 тура.
Ранее хавбек аргентинской «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос рассказал о своем переходе в петербургский клуб.