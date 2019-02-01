Хабибу Нурмагомедову предсказали потерю титула чемпиона UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен считает, что чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова могут лишить титула, передает «Советский спорт».
В видеоролике, опубликованном на Youtube-канале Соннена, спортсмен заявил, что россиянин может потерять пояс из-за девятимесячной дисквалификации, полученной за потасовку после поединка против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегсе 6 октября.
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Американец также объяснил, почему Нурмагомедов оштрафован на $500 тыс. По словам Соннена, сумма штрафа — это 25% от двухмиллионного гонорара чемпиона UFC в легком весе.
Ранее в UFC рассказали о будущем Нурмагомедова и Макгрегора.