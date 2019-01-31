Бельгийский велогонщик снят с гонки из-за недостойного поведения

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Бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Ильо Кейссе был снят с веломногодневки «Вуэльте Сан-Хуана» в Аргентине, сообщает «Советский спорт».

По информации Cyclingnews, решение снять бельгийца с гонки организаторы приняли из-за его недостойного поведения.

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Велогонщик и его товарищи сделали фотографию с официанткой в одном из кафе. Во время съемки вместо нормального позирования, Кейссе изобразил половой акт с девушкой. Впоследствии он извинился за свой поступок, но это его не спасло, девушка написала заявление в полицию. Бельгийский спортсмен был оштрафован на $80.

После этого инцидента организаторы «Вуэльте Сан-Хуана» отстранили гонщика за поведение, которое наносит ущерб репутации гонки, Международному союзу велосипедистов и всему велоспорту.

Ранее известный велогонщик стал спортивным директором «Газпром-Русвело».