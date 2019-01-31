«Барселона» разгромила «Севилью» благодаря дублю Коутиньо
«Барселона» одолела «Севилью» в матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:1.
Дубль в составе победителей оформил полузащитник Филиппе Коутиньо. Также у каталонского клуба по мячу забили Иван Ракитич, Серхи Роберто, Луис Суарес и Лионель Месси. На свой счет единственный гол соперников записал защитник Гильерме Арана.
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Напомним, что первая игра команд закончилось победой «Севильи» (2:0).
Ранее сообщалось, что Месси в ближайшее время должен вернуться в сборную Аргентины.
Кубок Испании. 1/4 финала
«Барселона» (Барселона) — «Севилья» (Севилья) — 6:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Коутиньо, 13; 2:0 — Ракитич, 31; 3:0 — Коутиньо, 53; 4:0 — Роберто, 54; 4:1 — Арана, 67; 5:1 — Суарес, 89; 6:1 — Месси, 92