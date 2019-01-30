Глава UFC удивлен наказанию Хабиба Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал девятимесячную дисквалификацию российского бойца Хабиба Нурмагомедова за драку с командой ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

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«Удивлен суровостью принятого решения о наказании Хабиба. Но что есть, то есть, однако оно слишком суровое», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что отец Хабиба Нурмагомедова намекнул на уход сына из UFC.