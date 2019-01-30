Хабиб Нурмагомедов не будет сниматься в социальной рекламе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12074311/usa_today_10508072-pic905-895x505-76725.jpg">

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что боец не станет сниматься в социальной рекламе, чтобы уменьшить срок своей дисквалификации, передает «Матч ТВ».

29 января Атлетическая комиссия штата Невада постановила, что дисквалификация Нурмагомедова за драку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором составит девять месяцев. Сам ирландец полчил шесть месяцев отстранения, а вот члены команды россиянина Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили по году дисквалификации.

Реклама

«Мы предполагали, что наказание составит от шести до 12 месяцев. У нас есть возможность сократить эти девять месяцев до шести. Насколько я знаю, там какая-то специальная программа, какие-то курсы или лекции. Скорее всего, нужно прослушать какие-то материалы, еще не узнавали, что это такое.

Я бы предположил, что Хабиб не воспользуется этой опцией и что не будет выступать, пока ребята из его команды не смогут приступить к делу. Это такой принципиальный момент», — заявил Магомедов.

Ранее Тухугов прокомментировал дисквалификацию членов команды Нурмагомедова.