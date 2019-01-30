Передача Черышева помогла «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка Испании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/8111813/30DA2C8600000578-0-image-a-42_1454543220480-pic905-895x505-38854.jpg">

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» на домашнем поле вырвала победу у «Хетафе», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на стадионе «Месталья» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Уже на первой минуте команда гостей вышла вперед, отличился нападающий Хорхе Молина. «Валенсии» удалось поразить ворота соперника только на 61-й минуте. Мяч забил Родриго, а голевую передачу в моменте с голом записал на свой счет россиянин Денис Черышев. В добавленное ко второму тайму время испанский форвард отличился еще дважды и вывел «летучих мышей» в полуфинал Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым прошла в четвертьфинал Кубка Испании.