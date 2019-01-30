Передача Черышева помогла «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» на домашнем поле вырвала победу у «Хетафе», сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на стадионе «Месталья» завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Уже на первой минуте команда гостей вышла вперед, отличился нападающий Хорхе Молина. «Валенсии» удалось поразить ворота соперника только на 61-й минуте. Мяч забил Родриго, а голевую передачу в моменте с голом записал на свой счет россиянин Денис Черышев. В добавленное ко второму тайму время испанский форвард отличился еще дважды и вывел «летучих мышей» в полуфинал Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым прошла в четвертьфинал Кубка Испании.