«Спартак» разгромил «Локомотив» и стал победителем турнира в Катаре
Московский «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче третьего тура Фонбет Кубка Матч Премьер, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Зе Луиш, также отличились Айртон и Александр Ломовицкий.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» набрал девять очков и стал победителем турнира. «Локомотив» (5) стал вторым, петербургский «Зенит» (3) расположился на третьей строчке, а «Ростов» (1) занял четвертое место.
Футбол. Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:0
Голы: 1:0 — Айртон, 1; 2:0 — Ломовицкий, 31; 3:0 — Зе Луиш, 84; 4:0 — Зе Луиш, 86.