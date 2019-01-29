«Спартак» разгромил «Локомотив» и стал победителем турнира в Катаре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/813/12094813/RIAN_5732094.HR-pic905-895x505-16346.jpg">

Московский «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче третьего тура Фонбет Кубка Матч Премьер, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Зе Луиш, также отличились Айртон и Александр Ломовицкий.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» набрал девять очков и стал победителем турнира. «Локомотив» (5) стал вторым, петербургский «Зенит» (3) расположился на третьей строчке, а «Ростов» (1) занял четвертое место.

Футбол. Фонбет Кубок Матч Премьер. 3-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 4:0

Голы: 1:0 — Айртон, 1; 2:0 — Ломовицкий, 31; 3:0 — Зе Луиш, 84; 4:0 — Зе Луиш, 86.