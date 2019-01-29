Паредес перешел в «Пари Сен-Жермен»

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Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта «ПСЖ», 24-летний аргентинец заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Парижане заплатят сине-бело-голубым €40 млн. Кроме этого «Зенит» может получить еще €5 млн в виде бонусов.

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Паредес играл за команду из Санкт-Петербурга с лета 2017 года. За это время он провел 61 матч, записав на свой счет 10 забитых мячей и 15 голевых передач.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Лилль» на 13 очков.

Ранее сообщалось, что чемпион Франции отложил подписание Паредеса.