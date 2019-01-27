Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на третье место по количеству побед в испанской Примере, сообщает «Советский спорт».
«Блауграна» обыграла «Жирону» в матче 21-го тура национального чемпионата. Эта победа стала для аргентинца 328-й. Таким образом по этому показателю он обошел бывшего форварда «Реала» Рауля Гонсалеса (327) и теперь занимает чистое третье место в рейтинге.
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Рекорд по количеству побед в Ла Лиге принадлежит экс-голкиперу «сливочных» Икеру Касильясу, на счету которого 334 победы. Второе место в списке занимает вратарь Андони Субисаррета (333).
Ранее сообщалось, что «Барселона» оказалась сильнее «Жироны» в матче чемпионата Испании.