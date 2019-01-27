Фигурист Коляда рассказал о своем состоянии

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своем состоянии после падения в произвольной программе на чемпионате Европы, прошедшем в Минске, передает «Советский спорт».

«Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше! Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду», — написал спортсмен в своем инстаграме.

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Коляда лидировал после короткой программы, однако в произвольном прокате фигурист совершил множество ошибок, повредил руку и оказался по итогу лишь на пятом месте.

Ранее сообщалось, что Хавьер Фернандес стал победителем чемпионата Европы по фигурному катанию.