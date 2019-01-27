Экс-чемпион UFC считает Емельяненко фаворитом боя с Бейдером

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт прокомментировал предстоящий поединок россиянина Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера на Bellator 214, передает ТАСС.

Спортсмен считает, что у Емельяненко больше шансов на победу.

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«Это будет отличный бой, Федор — большой парень, у него быстрые руки, отличная ударная техника. Бейдер — сильный борец, у него отличные физические кондиции, но я думаю, что Федор победит его первым», — заявил Барнетт.

В этой встрече бойцы смешанного стиля (ММА) поборются за титул чемпиона Bellator.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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