Экс-чемпион UFC считает Емельяненко фаворитом боя с Бейдером
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джош Барнетт прокомментировал предстоящий поединок россиянина Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера на Bellator 214, передает ТАСС.
Спортсмен считает, что у Емельяненко больше шансов на победу.
«Это будет отличный бой, Федор — большой парень, у него быстрые руки, отличная ударная техника. Бейдер — сильный борец, у него отличные физические кондиции, но я думаю, что Федор победит его первым», — заявил Барнетт.
В этой встрече бойцы смешанного стиля (ММА) поборются за титул чемпиона Bellator.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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