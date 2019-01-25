Адвокат Кокорина рассказала о состоянии игрока

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Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о самочувствии своего клиента, который с 8 октября находится в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».

«Настроение у Александра, в общем и целом, хорошее. Но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы», — сказала юрист.

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Струкалова также раскритиковала медицинскую помощь, которую оказывают нападающему в СИЗО.

«Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина», — добавила она.

Ранее адвокат Кокорина рассказала о роли СМИ в усугублении вины игрока.