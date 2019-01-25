Джокович разгромил Пуя и вышел в финал Australian Open

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Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Australian Open, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальном матче серб одолел француза Люку Пуя. Теннисисты находились на корте один час 25 минут.

Теперь Джоковичу предстоит сражение за победу на турнире со второй ракеткой мира — Рафаэлем Надалем.

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Игра состоится 27 января.

Ранее австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай одержали победу в парном разряде на Australian Open.



Теннис. Australian Open. Полуинал

Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуй (Франция) — 6:0, 6:2, 6:2