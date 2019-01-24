Названа еще одна версия исчезновения самолета Салы

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Названа еще одна вероятная версия исчезновения самолета новичка английского «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, причиной пропажи легкомоторного самолета могло стать обледенение крыльев. Как информирует эксперт в области авиации, тряска, о которой сообщал игрок и то, что самолет разваливается, свидетельствует об обледенении крыльев.

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«Вполне вероятно, что самолет упал в воду целым, в противном случае обломки были бы быстро найдены», — отметил он.

Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января во время перелета из Нанта в Кардифф над Ла-Маншем.

Ранее сообщалось, что у пилота самолета Салы были проблемы с посадкой.