СМИ: Жардим в ближайшие 48 часов станет главным тренером «Монако»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить клуб снова, сообщает «Советский спорт».
По информации Mirror, португальский специалист заменит нынешнего наставника французской команды Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.
Напомним, что Жардим был отправлен в отставку руководством в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов.
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С Анри «Монако» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции предпоследнее, 19-е место.
Португалец возглавлял монегасков с лета 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.
Ранее «Монако» с российским полузащитником в составе вылетел из Кубка Франции.