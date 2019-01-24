СМИ: Жардим в ближайшие 48 часов станет главным тренером «Монако»

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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить клуб снова, сообщает «Советский спорт».

По информации Mirror, португальский специалист заменит нынешнего наставника французской команды Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.

Напомним, что Жардим был отправлен в отставку руководством в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов.

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С Анри «Монако» занимает в турнирной таблице чемпионата Франции предпоследнее, 19-е место.

Португалец возглавлял монегасков с лета 2014 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

Ранее «Монако» с российским полузащитником в составе вылетел из Кубка Франции.