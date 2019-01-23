Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алина Загитова показала первый результат в короткой программе на чемпионате Европы в Минске, сообщает «Советский спорт».
Олимпийская чемпионка Пхенчхана получила 75,00 балла. Второй стала ее соотечественница Софья Самодурова (72,88). Третье место заняла швейцарская фигуристка Алексия Паганини (65,64).
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Еще одна россиянка Станислава Константинова показала 11-й результат (56,76).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия)
Женщины. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) — 75,00
2. Софья Самодурова (Россия) — 72,88
3. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,64...
11. Станислава Константинова (Россия) — 56,76