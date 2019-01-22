Поиски пропавшего самолета с футболистом на борту приостановлены

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Полиция острова Гернси заявила, что приостановлены поисковые работы пропавшего самолета, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, передает «Советский спорт».

«Солнце уже зашло. Поисковые работы приостановлены, возобновятся они завтра утром», — сообщается в твиттере полиции острова Гернси.

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Также правоохранительные органы рассказали об итогах прошедших розыскных мероприятий.

«В течении поиска, продолжавшегося 15 часов, были обнаружены несколько плавучих объектов. Признаков самолета обнаружено не было. Если они действительно приземлились на воду — шансы на выживание на данном этапе невелики», — добавили они.

Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются.

«Кардифф Сити» приобрел Сала у «Нанта» за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что пропавший самолет с футболистом запрашивал экстренную посадку.