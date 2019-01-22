WADA приняло решение в отношении статуса РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт международной организации, заседание исполнительного комитета прошло в формате телеконференции.
«Исполком рассмотрел отчет комиссии по соответствию о прогрессе, достигнутом РУСАДА. Специальный аудит организации был проведен 11—12 декабря 2018 года, и результаты были признаны удовлетворительными. Тем не менее база данных Московской лаборатории не была передана в оговоренный срок до 31 декабря», — отмечается в заявлении пресс-службы WADA.
Отмечается, что при принятии решения исполком WADA опирался на рекомендацию независимого комитета по соответствию.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году. Осенью 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.
Ранее сообщалось, что Россия настроена на позитивный лад по статусу РУСАДА.