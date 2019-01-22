Экс-глава «Спартака» дал оценку новичкам команды
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал приобретения клуба в нынешнее трансферное окно, передают «Известия».
Экс-глава оценил новичков красно-белых.
«Если «Спартак» больше никого не купит этой зимой, то главным плюсом станет то, что клуб не потратит много денег владельца. Возвращение Гулиева — это неплохо, а вот переход Айртона для меня загадка — очередной бразилец с непонятными перспективами. Вообще все линии «Спартака», кроме вратарской, нуждаются в усилении. Но это должны быть качественные трансферы, а не приобретения для галочки», — отметил Червиченко.
На данный момент в состав «Спартака» вошли лишь экс-защитник бразильского «Флуминенсе» Айртон Лукас и хавбек «Ростова» воспитанник красно-белых Аяз Гулиев.
Ранее бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился мнением о переходе в команду бывшего полузащитника «Спартака» Романа Еременко.