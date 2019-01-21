Медведев проиграл Джоковичу в 1/8 финала Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге Australian Open, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась победой первой ракетки мира со счетом со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.
Спортсмены провели на корте 3 часа 15 минут. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с японцем Кеем Нисикори.
Ранее сообщалось, что Александр Зверев не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open.
Теннис. Australian Open. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6