Дивизион Чернышева стал победителем Матча звезд КХЛ
Команда дивизиона Чернышева стала победителем Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победив в финале сборную дивизиона Боброва со счетом 4:3, сообщает «Советский спорт».
Открыла счет команда дивизиона Боброва усилиями Дмитрия Кагарлицкого. После этого номинальные хозяева вышли вперед, забросив четыре шайбы в ворота соперника чуть более чем за девять минут. Дубль в игре за дивизион Черышева оформил Даррен Диц, также по разу отличились Антон Бурдасов и Ян Колларж.
За проигравших еще один раз забросил Кагарлицкий, оформив в финале дубль. Также точным броском отметился Вадим Шипачев.
Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. Третье место завоевал дивизион Харламова, обыгравший дивизион Боброва (8:7 Б).
Матч всех Звезд КХЛ. Финал
Дивизион Чернышева — Дивизион Боброва — 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
0:1 — Кагарлицкий (Марченко) — 02:07 (4x4)
1:1 — Бурдасов (Верба, Хольм) — 03:42 (4x4)
2:1 — Диц (Верба) — 03:58 (4x4)
3:1 — Диц (Широков) — 06:28 (4x4)
4:1 — Коларж — 12:49 (4x4)
4:2 — Шипачев (Майоне, Марченко) — 13:45 (4x4)
4:3 — Кагарлицкий (Марченко) — 16:53 (4x4)
Ранее нападающий дивизиона Харламова Данис Зарипов прокомментировал любопытный эпизод, который случился во время первого полуфинала Матча всех Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).