Девятилетняя ученица Плющенко исполнила аксель в три с половиной оборота

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с подписчиками в инстаграме видео со своей ученицей Софьей Титовой, которая исполняет аксель в три с половиной оборота на полу, передает «Советский спорт».

«Я такого в ее возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет», — прокомментировал прыжок Плющенко.

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Ученице двукратного олимпийского чемпиона Титовой девять лет.

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