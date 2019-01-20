Девятилетняя ученица Плющенко исполнила аксель в три с половиной оборота
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился с подписчиками в инстаграме видео со своей ученицей Софьей Титовой, которая исполняет аксель в три с половиной оборота на полу, передает «Советский спорт».
«Я такого в ее возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет», — прокомментировал прыжок Плющенко.
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Ученице двукратного олимпийского чемпиона Титовой девять лет.
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