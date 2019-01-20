Хабиб Нурмагомедов попросил главу UFC сохранить наилегчайший дивизион
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к главе организации Дане Уайту с просьбой не расформировывать наилегчайший дивизион, передает «Советский спорт».
«Дана, не будь глупцом. У этих парней есть семьи, которым нужны деньги», — написал Нурмагомедов в твиттере.
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Ранее сообщалось, что американский боец Генри Сехудо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в поединке против соотечественника Ти Джея Диллашоу на турнире UFC Fight Night 143.
В СМИ сообщалось, что этот поединок станет последним в данной весовой категории.