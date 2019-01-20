Тренер «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер повторил рекорд Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти в Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
19 января подопечные Сульшера обыграли «Брайтон» со счетом 2:1. Эта победа стала для норвежского специалиста шестой подряд в АПЛ.
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Наставник «Манчестер Юнайтед» стал третьим тренером в эпоху АПЛ, кому удалось одержать шесть побед в первых шести матчах во главе команды Премьер-лиги. Такое удавалось только Карло Анчелотти в «Челси» и Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».
Установить рекорд АПЛ Сульшер сможет уже в следующем туре чемпионата Англии, если его команда обыграет «Бернли».
Ранее хавбек «Манчестер Юнайтед» положительно высказался об игре команды.