Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 1/8 финала Australian Open
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open, сообщает «Советский спорт».
Во встрече третьего раунда первая ракетка мира одержала победу над представительницей США Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
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В следующем круге Халеп встретится с Сереной Уильямс, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.
Ранее сообщалось, что американка Мэдисон Кис вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Теннис. Australian Open. 3-й круг
Симона Халеп (Румыния) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:3