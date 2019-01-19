Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 1/8 финала Australian Open

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Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open, сообщает «Советский спорт».

Во встрече третьего раунда первая ракетка мира одержала победу над представительницей США Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

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В следующем круге Халеп встретится с Сереной Уильямс, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Ранее сообщалось, что американка Мэдисон Кис вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Теннис. Australian Open. 3-й круг

Симона Халеп (Румыния) — Винус Уильямс (США) — 6:2, 6:3