Устюгов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Эстонии
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов не примет участия в этапе Кубка мира в эстонском Отепя, передает «Советский спорт».
«Сергей не сможет стартовать из-за небольших проблем со здоровьем», — приводит слова тренера сборной России Маркуса Крамера «РИА Новости».
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Эстонский этап Кубка мира пройдет с 19 по 20 января. На нем запланированы спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем с раздельным стартом на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.
Ранее российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира.