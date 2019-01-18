Устюгов пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Эстонии

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Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов не примет участия в этапе Кубка мира в эстонском Отепя, передает «Советский спорт».

«Сергей не сможет стартовать из-за небольших проблем со здоровьем», — приводит слова тренера сборной России Маркуса Крамера «РИА Новости».

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Эстонский этап Кубка мира пройдет с 19 по 20 января. На нем запланированы спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем с раздельным стартом на 15 км у мужчин и на 10 км у женщин.

Ранее российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира.