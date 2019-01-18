Возняцки прокомментировала поражение от Шараповой в матче Australian Open

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Датчанка Каролина Возняцки поделилась мнением о своем поражении в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) против представительницы России Марии Шараповой, передает «Советский спорт».

«Я сделала все, что могла, боролась до конца. Я чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и искать оправданий не буду. Просто она сегодня была чуть лучше, чем я. Вот и все», — приводит слова спортсменки официальный сайт соревнований.

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Возняцки также более подробно рассказала про ход игры.

«В конце первого — начале второго сета я немного потеряла ритм. Шарапова либо пробивала навылет, либо ошибалась, и я начала ждать и поэтому сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе заиграли лучше. Я проиграла, такое бывает», — добавила она.

Ранее Шарапова прокомментировала победу над Возняцки на Australian Open.